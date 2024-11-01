Virus de varias especies se comunican para planear ataques a bacterias

Un equipo del Instituto de Biomedicina de Valencia ha descubierto que los fagos, los virus que infectan a bacterias, se comunican para coordinar sus ataques a estos microbios. Demuestran por primera vez que la comunicación mediante péptidos funciona entre especies distintas, lo que permite a los virus coordinar decisiones fundamentales para su supervivencia de forma colectiva. Permitirá diseñar estrategias terapias o estrategias biotecnológicas mediante la interrupción o la modificación del lenguaje compartido por virus