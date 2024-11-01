Virus de varias especies se comunican para planear ataques a bacterias

Un equipo del Instituto de Biomedicina de Valencia ha descubierto que los fagos, los virus que infectan a bacterias, se comunican para coordinar sus ataques a estos microbios. Demuestran por primera vez que la comunicación mediante péptidos funciona entre especies distintas, lo que permite a los virus coordinar decisiones fundamentales para su supervivencia de forma colectiva. Permitirá diseñar estrategias terapias o estrategias biotecnológicas mediante la interrupción o la modificación del lenguaje compartido por virus
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Un virus, no "caza" para comer... sino porque, una de las propiedades de la vida, es "reproducirse" por si misma... un virus en cambio, no puede reproducirse sin una célula huesped. Caza para "reproducirse".
El problema es que si lleva inherentemente, una ingeniería genética evolutiva... que hace que se puedan poner muchos peros.
Incluso, podemos considerar que.. muchos virus, son parte inherente del microbioma humano.