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Virus de varias especies se comunican para planear ataques a bacterias

Virus de varias especies se comunican para planear ataques a bacterias

Un equipo del Instituto de Biomedicina de Valencia ha descubierto que los fagos, los virus que infectan a bacterias, se comunican para coordinar sus ataques a estos microbios. Demuestran por primera vez que la comunicación mediante péptidos funciona entre especies distintas, lo que permite a los virus coordinar decisiones fundamentales para su supervivencia de forma colectiva. Permitirá diseñar estrategias terapias o estrategias biotecnológicas mediante la interrupción o la modificación del lenguaje compartido por virus

| etiquetas: virología , péptidos , comunicación , mmicrobiología
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3 comentarios
5 1 0 K 31 ciencia
#1 cocococo
¿Un virus es un ser vivo? Una planta no es, ni tampoco un animal, están entre un objeto inanimado y un ser vivo, ni estoy seguro de si un virus es algo que está vivo.
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crob #3 crob
#1 Está muy intrincado a la definición de vida. En general no se consideran seres vivos por la ausencia de metabolismo y capacidad de reproducción autónoma. Se les llama agentes infecciosos acelulares. Pero todavía hay discuisón
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Edheo #2 Edheo
#1 Que yo sepa, no existe una definición de virus que lo defina como ser vivo.... aunque existe en un limbo, difícil de delimitar.
Un virus, no "caza" para comer... sino porque, una de las propiedades de la vida, es "reproducirse" por si misma... un virus en cambio, no puede reproducirse sin una célula huesped. Caza para "reproducirse".
El problema es que si lleva inherentemente, una ingeniería genética evolutiva... que hace que se puedan poner muchos peros.
Incluso, podemos considerar que.. muchos virus, son parte inherente del microbioma humano.
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menéame