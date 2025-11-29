edición general
El virus de la peste porcina africana viajó hasta Collserola transportado por humanos

Restos de comida con el virus depositada en un contenedor de basura, donde acuden los jabalíes, pudieron ser el origen del foco transmisor

Pudieron ser
