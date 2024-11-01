Un virus es capaz de convertir a un hongo entomopatógeno en un arma poderosa para la protección de cultivos

La protección de cultivos frente a plagas y enfermedades es una de las preocupaciones principales en la agricultura, y la búsqueda de estrategias sostenibles y eficaces representa un reto para la agronomía. En este sentido, un equipo de la Universidad de Córdoba trabaja para desarrollar métodos de biocontrol basados en el uso de hongos entomopatógenos, capaces de infectar a insectos que causan plagas. El grupo acaba de aportar la primera evidencia de un micovirus como factor clave en la virulencia de un hongo a la hora de infectar y controlar a las plagas de insectos