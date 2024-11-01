Virginia tiene 31 años, es gaditana y pasó de ser actriz y modelo en España a minera en medio del desierto australiano por 25 euros la hora

Con los precios de la vivienda disparados, sueldos bajos y mucha incertidumbre laboral, cada vez más jóvenes españoles se marchan fuera en busca de oportunidades. Una de ellos es Virginia, que ha cambiado los focos como actriz y modelo por el mono de trabajo en las minas de Australia, a miles de kilómetros de su tierra.
El verdadero empoderamiento pasa casi inadvertido.
Conocidísima en esos ámbitos en su casa a la hora de la merienda. En fin, el chiste se cuenta solo
Gente ahorrando 20.000 en 6 meses
La carrera de periodismo dice jajajaja
Y yo la cara se la veo bastante bonita, aún manchada de estar en la mina...