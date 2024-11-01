edición general
Virginia tiene 31 años, es gaditana y pasó de ser actriz y modelo en España a minera en medio del desierto australiano por 25 euros la hora

Con los precios de la vivienda disparados, sueldos bajos y mucha incertidumbre laboral, cada vez más jóvenes españoles se marchan fuera en busca de oportunidades. Una de ellos es Virginia, que ha cambiado los focos como actriz y modelo por el mono de trabajo en las minas de Australia, a miles de kilómetros de su tierra.

Pontecorvo #4 Pontecorvo
"En la mina donde trabaja ha llegado a formar parte de un equipo de 25 personas, de las que 20 fueron mujeres."

El verdadero empoderamiento pasa casi inadvertido.
4
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
"actriz y modelo"...

Conocidísima en esos ámbitos en su casa a la hora de la merienda. En fin, el chiste se cuenta solo
3
#12 Kuipersea
#3 demasiado tatuaje para una modelo
2
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Me trago el algoritmo en instagram y flipante. Los fines de semana trabajados en Australia a 600 euros EL DIA!

Gente ahorrando 20.000 en 6 meses
1
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Es menos de lo que cobro la hora extra neta...
1
Imag0 #5 Imag0
#2 En lugar de estudiar quisieron vivir de su cara bonita.. y la cara bonita se arruga con el tiempo... a ver cuánto le dura la vida en la mina, no lo quiero ni a 100€/hora
3
Antonio_Maestre #6 Antonio_Maestre
#5 comentario imbécil del día, doblemente imbécil porque la chica tiene la carrera de periodismo
4
Imag0 #7 Imag0
#6 Ir insultando con ese nombre.. madre mía. Que te vaya bonito.
La carrera de periodismo dice jajajaja
1
EpifaníaLópez #10 EpifaníaLópez
#7 Bueno, puede que no escogiera bien qué estudiar, pero el hecho es que ha "estudiao" (entendiendo como estudiar alcanzar una titulación superior).
Y yo la cara se la veo bastante bonita, aún manchada de estar en la mina...
1
Imag0 #11 Imag0
#10 Igual es cierto que la chica no tiene la culpa del tono asqueroso en el que está escrito el artículo, es más mi comentario es en plural, no va dirigido exclusivamente a la persona del artículo. Existe hoy en día la idea de que siendo guap@ o siendo viral se puede vivir del cuento para siempre, creo que no es cierto, me parecen unos valores de mierda además de ser un tremendo error de cálculo, la vida es muy larga.
0
elgranpilaf #9 elgranpilaf
#6 Bueno tampoco hace falta ser tan duro con el chaval. Cuñao y ya va que chuta
0
FunFrock #8 FunFrock
En España podríamos tener lo mismo . Minas del primer mundo pagando un pastizal a los trabajadores, pero hemos decidido q mejor restaurantes y servicios para guiris...
0

