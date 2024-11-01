edición general
Las vírgenes juradas albanesas que viven como hombres desde hace siglos

Las burrneshe, también conocidas como vírgenes juradas, constituyen una de las tradiciones más singulares de los Balcanes. Se trata de mujeres que, en virtud de un juramento de castidad, asumen un rol masculino dentro de sus comunidades. La existencia de estas figuras responde a estructuras patriarcales en las que la presencia de un varón en la familia es fundamental para garantizar la supervivencia social y económica.

#1 casicasi
Un poquito harto ya de la imágenes generadas por IA.
2 K 31
#3 capitan__nemo
¿Virgenes juradas como los curas celibes?
0 K 18
#2 Cuñado
¡Imposible! El Sanedrín de Menéame ya nos ha explicado que el patriarcado es un invento de las feminazis para marginar a las verdaderas víctimas de esta sociedad: los hombres heterosexuales.

(Especialmente a los que sólo mojan el churro pagando, que es de lo que se nutre dicho Sanedrín.)
0 K 6

