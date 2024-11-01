Las vírgenes juradas albanesas que viven como hombres desde hace siglos

Las burrneshe, también conocidas como vírgenes juradas, constituyen una de las tradiciones más singulares de los Balcanes. Se trata de mujeres que, en virtud de un juramento de castidad, asumen un rol masculino dentro de sus comunidades. La existencia de estas figuras responde a estructuras patriarcales en las que la presencia de un varón en la familia es fundamental para garantizar la supervivencia social y económica.