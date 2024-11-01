edición general
Se viraliza un inquietante vídeo de un volcán submarino en erupción: así nace una isla  

Las imágenes captadas desde un helicóptero muestran la fuerza de un volcán submarino en plena erupción y revelan cómo surgen nuevas islas bajo el mar.

Unas impresionantes imágenes aéreas muestran a un volcán submarino en plena erupción, lanzando columnas de vapor, ceniza y roca fundida a la superficie del mar. El vídeo, grabado desde un helicóptero, se ha difundido ampliamente en redes sociales, fascinando a millones de usuarios por la magnitud del fenómeno.

etiquetas: nacimiento isla , polcan , naturaleza
1 comentarios
woody_alien #1 woody_alien
- Cuidado, tiene un video inquietante.
- Eso no es un video inquietante, esto es un video inquietante ... www.youtube.com/watch?v=5llMaZ80ErY
