4

75
clics
Violeta Mangriñán, criticada por “racista” al compartir una publicación en la que se felicitaba el Ramadán con un plato de jamón y cervezas
La ‘influencer’ no ha tardado en eliminar la publicación de su perfil de TikTok en cuanto ha comenzado a recibir críticas
ramadan
,
influencer
,
racismo
3
1
4
5
actualidad
actualidad
#1
JotaMcnulty
Esta ha aprendido dos valiosas lecciones: solo se puede hacer humor en una dirección. Y que la Fiscalía no va a actuar de oficio en su caso. Si eso para denunciarla por delito de odio.
Yo si fuera ella haría un post diciendo: Qué os pasa?
Así se libra.
2
K
29
#7
Barriales
#1
hablas de abogados cristianofachas o los de hazme reír?
0
K
7
#9
JotaMcnulty
#7
Es humor... lo que pasa que ya sabemos que en esta comunidad se decide qué es humor o qué es odio con su doble vara de medir.
2
K
27
#11
Einwanderer
#9
Qué va, es que tu humor es demasiado elaborado y culto. Sólo está al alcance de unos pocos portentos.
0
K
7
#12
JotaMcnulty
#11
Soy capaz de valorar el humor de El Gran Wyoming y el de Vito Quiles. Es lo que tiene no estar enfangado de ideología, tener sentido crítico y mentalidad abierta.
Tus neuronas huelen más a cerrado que la habitación de el Xokas.
A pastar, pringao.
0
K
8
#13
Einwanderer
#12
0 coherencia...
0
K
7
#10
Gadfly
*
#1
yo creo que eso de: que os pasa? Va a ser una buena respuesta comodín para todo.
0
K
7
#4
joffer
Racismo es de raza... Lo dejo por ahí.
1
K
24
#6
JotaMcnulty
#4
Con lo fácil que era llamarla islamófoba...
0
K
8
#3
SeñorPresunciones
¿Quién es esa?
0
K
12
#8
Sandman
#3
Ha salido en un par de pseudo-realities y... PUM! 2 millones de seguidores.
1
K
24
#2
Lamantua
Influencer..?
0
K
8
#5
JotaMcnulty
#2
He visto portadas de meneame metiéndose e insultando a unos influencers y también alabando a otras.
Pero una vez más la doble vara de medir de la comunidad decide quien o quien no es influencer.
2
K
25
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
