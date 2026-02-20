edición general
Violeta Mangriñán, criticada por “racista” al compartir una publicación en la que se felicitaba el Ramadán con un plato de jamón y cervezas

La ‘influencer’ no ha tardado en eliminar la publicación de su perfil de TikTok en cuanto ha comenzado a recibir críticas

#1 JotaMcnulty
Esta ha aprendido dos valiosas lecciones: solo se puede hacer humor en una dirección. Y que la Fiscalía no va a actuar de oficio en su caso. Si eso para denunciarla por delito de odio.

Yo si fuera ella haría un post diciendo: Qué os pasa?

Así se libra.
2 K 29
#7 Barriales
#1 hablas de abogados cristianofachas o los de hazme reír?
0 K 7
#9 JotaMcnulty
#7 Es humor... lo que pasa que ya sabemos que en esta comunidad se decide qué es humor o qué es odio con su doble vara de medir.
2 K 27
#11 Einwanderer
#9 Qué va, es que tu humor es demasiado elaborado y culto. Sólo está al alcance de unos pocos portentos.
0 K 7
#12 JotaMcnulty
#11 Soy capaz de valorar el humor de El Gran Wyoming y el de Vito Quiles. Es lo que tiene no estar enfangado de ideología, tener sentido crítico y mentalidad abierta.

Tus neuronas huelen más a cerrado que la habitación de el Xokas.

A pastar, pringao.
0 K 8
#13 Einwanderer
#12 0 coherencia...
0 K 7
Gadfly #10 Gadfly *
#1 yo creo que eso de: que os pasa? Va a ser una buena respuesta comodín para todo.
0 K 7
joffer #4 joffer
Racismo es de raza... Lo dejo por ahí.
1 K 24
#6 JotaMcnulty
#4 Con lo fácil que era llamarla islamófoba...
0 K 8
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Quién es esa?
0 K 12
Sandman #8 Sandman
#3 Ha salido en un par de pseudo-realities y... PUM! 2 millones de seguidores.
1 K 24
Lamantua #2 Lamantua
Influencer..? xD xD xD xD xD xD xD
0 K 8
#5 JotaMcnulty
#2 He visto portadas de meneame metiéndose e insultando a unos influencers y también alabando a otras.

Pero una vez más la doble vara de medir de la comunidad decide quien o quien no es influencer.
2 K 25

