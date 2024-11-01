Violencia simbólica en la hegemonía neoliberal

El problema es que por cada mensaje socialdemócrata que aparece en los medios, surgen decenas que exaltan el neoliberalismo y ridiculizan y tachan de imposibles las ideas que promueven la igualdad y la justicia social. Todas las sociedades presentan el orden social -generalmente basado en formas de desigualdad- como orden “natural”, y lo mismo sucede para justificar la explotación de unas naciones sobre otras. Los datos son inequívocos: la desigualdad se mantiene cuando se justifica de forma simbólica, mientras que comienza a desaparecer