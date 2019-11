¿Y si el vinculo entre la testosterona y la violencia fuese un tópico injusto difundido por la mala ciencia?

La testosterona no es la causa de los mayores índices de peleas y agresiones sexuales por parte de los hombres. Rebecca M. Jordan-Young, científica sociomédica de la Universidad de Columbia y Katrina Karkazis, antropóloga cultural de la Universidad de N.Y., han publicado el libro "Testosterona: una biografía no autorizada", un título que, al estilo de otros recientes ensayos de corte revisionista, pretende desmontar algunos tópicos asentados en el saber popular y fomentados por análisis científicos no del todo rigurosos de décadas atrás.