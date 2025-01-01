El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino"
Aun espero que me den explicaciones.
A ver si hay huevos a meterme otro (en este envio, para colmo)
#RatasSionistas
Entiendo que si Bardem tuviese una cuenta en Meneame tambien le habrian metido un strike por lllamar Nazis a las FDI
del strikede la censura, y no me da el karma.
Pero bueno, por lo menos tengo dignidad (@admin eso si que no me lo podeis arrebatar )
Denota muy poco nivel para poder explicar lo que ocurre. Así que se recurre a un infantilismo