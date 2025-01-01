edición general
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino"

Comentarios destacados:        
MoussaZy #2 MoussaZy
Este hombre tiene mas bolas, decencia y sentado común en un día que toda la basura que apoya a los genocidas en su miserable vida.
27
antesdarle #3 antesdarle
#2 totalmente loable por parte de Bardem, de hecho es de los pocos con tanta influencia que han hablado sin tapujos. Y ya sé que alguno dirá que con todo lo que ha logrado poco le preocupa que lo puedan vetar, que al final no es alguien abriéndose camino y bla bla. Pero hay cientos en su posición que han decidido mirar para otro lado. Bravo por Bardem.
8
#6 surco *
#2 Bueno, este hombre es millonario y ha tenido a sus hijos en el hospital monte Sinai, que es uno de los hospitales privados mas caros de USA y cuyo capital no es palestino. Dicho esto y poniendo de manifiesto las contradicciones que tenemos todos, Si. El lobby judío en la industria del cine es poderoso y estas declaraciones le pueden afectar laboralmente. A mi Bardem me da bastante perecita, pero además de que estoy de acuerdo con el en este tema, si pierde mas de lo que gana cuando se pronuncia sobre el.
2
Urasandi #16 Urasandi
#6 No confundas judío con sionistas.
5
#19 surco
#16 En eso tienes razón.
0
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
A mi los @admin me metieron un strike por llamar "ratas" a los sionistas el otro dia.
Aun espero que me den explicaciones.

A ver si hay huevos a meterme otro (en este envio, para colmo)
#RatasSionistas
11
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#4 Por cierto el motivo fue "Incitacion al odio"...
Entiendo que si Bardem tuviese una cuenta en Meneame tambien le habrian metido un strike por lllamar Nazis a las FDI
5
antesdarle #8 antesdarle
#4 hay estudios que demuestran que las ratas tienen empatía. Me parece un insulto equipararlas a los sionistas.
13
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#8 No te puedo votar positivo porque, ya sabes, me estoy recuperando del strike de la censura, y no me da el karma.
Pero bueno, por lo menos tengo dignidad (@admin eso si que no me lo podeis arrebatar :peineta: )
6
antesdarle #15 antesdarle
#12 ya te voto yo positivo, espero que recuperes el karma pronto
0
#1 Acabose
Alguien lo duda?
3
vicus. #11 vicus.
Las cosas por su nombre.
1
rusito #9 rusito
Está desatado. Lo tiene claro. A tomar por culo Hollywood.
1
JanSmite #18 JanSmite
Es signo de inteligencia llamar a las cosas por su nombre.
0
Khadgar #10 Khadgar
Al pan, pan y al vino, vino.
0
HASMAD #17 HASMAD
¿Te metieron un strike por llamar ratas a nazis? Joder cómo está el patio...
0
fendet #24 fendet
No ha mentido en nada de lo que ha dicho, me atrevería a decir que los sionistas son bastante peores que los n*z*s,
0
Stieg #13 Stieg
Supongo que tiene claro que no volverá a rodar en Hollywood.
0
Uda #5 Uda *
Si....super amigo de Allen, los Coen y trabajando en estudios y productoras judías que no han dicho ni mu del genocidio. Anda ya,!!!
1
DayOfTheTentacle #23 DayOfTheTentacle
Cuando hasta este tiene razón ..
0
TheShrike #14 TheShrike
Qué manía con llamar a todo el mundo nazi.
Denota muy poco nivel para poder explicar lo que ocurre. Así que se recurre a un infantilismo
2
HASMAD #20 HASMAD
#14 A todo el mundo no. A los que se comportan como nazis, como es el caso del estado de Israel y su ejército, sí.
2
Urasandi #21 Urasandi
#14 El adjetivo ha sido adecuado, merecido y argumentado. ¿Donde ves el infantilismo?
1
gauntlet_ #22 gauntlet_
#14 Pues yo creo que en este caso los paralelismos (supremacismo, nacionalismo extremo, expansionismo militar, genocidio) son tan obvios que el término es muy muy apropiado. Y más teniendo en cuenta que los familiares directos de muchos de los sionistas sufrieron al nazismo.
0
Traspié #25 Traspié *
#14 Es mejor recurrir a infantilismos que a infanticidios. Recurrir a infanticidios indiscriminados diría que es de nazis.
0

