El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad. Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino"