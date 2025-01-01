edición general
133 meneos
2174 clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid

Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid  

Varias viñetas humorísticas del Diario de Valladolid al hilo de la polémica política suscitada sobre los incendios en Castilla y León.

| etiquetas: viñeta , humor , rodera , sánchez , incendios , responsabilidades , sánchez
71 62 1 K 626 ocio
23 comentarios
71 62 1 K 626 ocio
Comentarios destacados:        
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Que alguien me diga un ejemplo de buena gestión del PP en alguna crisis...
14 K 124
Khadgar #4 Khadgar
#2 A ver, empecemos definiendo "buena gestión" porque buenas para ellos sí que ha habido. :troll:
5 K 56
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#2 Isla de Perejil, pero no puedo decirlo en serio. :-D
3 K 44
ochoceros #11 ochoceros
#2 Cualquier funeraria te podría dar ejemplos.
2 K 30
yende #15 yende
#2 La de Mazón, mira la cantidad de sobres que están gestionando.
1 K 21
karramarro #1 karramarro
Grande Rodera!
5 K 59
angelitoMagno #6 angelitoMagno *
#5 Si le das a editar, puedes eliminar la imagen actual. Cambiarla, no se puede.

De todas formas, míralo por el lado bueno. Dos viñetas por una, y con unidad temática xD
3 K 47
djfern #9 djfern
#6 He estado intentando editarlo pero no he podido. Pero bueno, tienes razón, no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias. Un saludo. :hug:
2 K 38
carakola #13 carakola
#9 Son todas buenas, se agradece el error.
2 K 42
djfern #3 djfern
Vaya, ha salido la miniatura con una imagen que no es la de hoy. ¿Alguien sabe cómo hacer que salga la que corresponde?
4 K 42
djfern #5 djfern
#3 ¿Nadie? ¿Ningún @admin de guardia?
0 K 14
LuCiLu #12 LuCiLu
#3 Son estupendas todas, yo lo dejaría así.
2 K 31
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#3 Pues si no avisas, y aún avisando, si miro por encima los comentarios, me creo que es la de la miniatura y no entro a verla.
1 K 22
Mltfrtk #16 Mltfrtk
#3 Es igual, son todas buenas y van en orden cronológico.
1 K 25
#17 dmsorg
Pues para ser el diaro de Valladolid de el Mundo me flipa que se publiquen estas viñetas.
2 K 27
djfern #18 djfern *
#17 “El humor tiene que ver con el miedo, es desesperación siempre” ERNESTO RODERA / Dibujante, columnista gráfico.
Rodera (León, 1966) es como una enciclopedia: puede hablar de cualquier cosa con datos, se sabe anécdotas, citas, frases y diálogos de películas, y hasta capítulos enteros de los Simpson… en español y en inglés. Afirma que es “el tipo con más tiempo libre del mundo” pero dedica 24 horas al día a estar informado, para dibujar al menos una viñeta al día. “La mayoría de lo que sé no me sirve para nada. Pero para hacer crítica con humor hace falta mucha información”.
0 K 14
#20 Opti6
joer, es que es tal cual
1 K 26
djfern #21 djfern
#19 Jajajajaja. Cojonudo
0 K 14
#22 Leon_Bocanegra
#21 he intentado cambiar el eta por Sánchez. Pero el chat yipiti no quiere y no tenía ganas de ponerme con el Python ahora.
1 K 25
djfern #23 djfern *
#22 Mmmm, está claro de qué pie cojea el chat yipiti. xD No le des más vueltas, así es perfecto. Gracias por las risas en estos días tan tristes. :hug:
0 K 14
vviccio #8 vviccio
Mañueco bregando con la herencia recibida de Mañueco+Nox.
1 K 24
Raziel_2 #7 Raziel_2
La viñeta es buena, humor poco.
1 K 23

menéame