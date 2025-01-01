·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6495
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
4357
clics
Las imágenes de los tobillos y manos hinchados de Trump alimentan los rumores sobre su salud tras admitir que "no se encuentra bien" [ING]
3838
clics
Inditex ha protagonizado dos despidos muy polémicos este mes: uno ha acabado con 856.000 euros de indemnización en Galicia
5251
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4178
clics
"Bulos, no": Jesús Cintora le para los pies a un colaborador de 'Malas lenguas' por su polémica afirmación sobre los incendios
más votadas
626
La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal
434
Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos tres días después de que fuesen activados por el Gobierno
285
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando
355
Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"
406
Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
133
meneos
2174
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
Varias viñetas humorísticas del Diario de Valladolid al hilo de la polémica política suscitada sobre los incendios en Castilla y León.
|
etiquetas
:
viñeta
,
humor
,
rodera
,
sánchez
,
incendios
,
responsabilidades
,
sánchez
71
62
1
K
626
ocio
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
71
62
1
K
626
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
XtrMnIO
Que alguien me diga un ejemplo de buena gestión del PP en alguna crisis...
14
K
124
#4
Khadgar
#2
A ver, empecemos definiendo "buena gestión" porque buenas para ellos sí que ha habido.
5
K
56
#10
MoñecoTeDrapo
#2
Isla de Perejil, pero no puedo decirlo en serio.
3
K
44
#11
ochoceros
#2
Cualquier funeraria te podría dar ejemplos.
2
K
30
#15
yende
#2
La de Mazón, mira la cantidad de sobres que están gestionando.
1
K
21
#1
karramarro
Grande Rodera!
5
K
59
#6
angelitoMagno
*
#5
Si le das a editar, puedes eliminar la imagen actual. Cambiarla, no se puede.
De todas formas, míralo por el lado bueno. Dos viñetas por una, y con unidad temática
3
K
47
#9
djfern
#6
He estado intentando editarlo pero no he podido. Pero bueno, tienes razón, no hay mal que por bien no venga. Muchas gracias. Un saludo.
2
K
38
#13
carakola
#9
Son todas buenas, se agradece el error.
2
K
42
#3
djfern
Vaya, ha salido la miniatura con una imagen que no es la de hoy. ¿Alguien sabe cómo hacer que salga la que corresponde?
4
K
42
#5
djfern
#3
¿Nadie? ¿Ningún
@admin
de guardia?
0
K
14
#12
LuCiLu
#3
Son estupendas todas, yo lo dejaría así.
2
K
31
#14
MoñecoTeDrapo
#3
Pues si no avisas, y aún avisando, si miro por encima los comentarios, me creo que es la de la miniatura y no entro a verla.
1
K
22
#16
Mltfrtk
#3
Es igual, son todas buenas y van en orden cronológico.
1
K
25
#17
dmsorg
Pues para ser el diaro de Valladolid de el Mundo me flipa que se publiquen estas viñetas.
2
K
27
#18
djfern
*
#17
“El humor tiene que ver con el miedo, es desesperación siempre”
ERNESTO RODERA / Dibujante, columnista gráfico.
Rodera (León, 1966) es como una enciclopedia: puede hablar de cualquier cosa con datos, se sabe anécdotas, citas, frases y diálogos de películas, y hasta capítulos enteros de los Simpson… en español y en inglés. Afirma que es “el tipo con más tiempo libre del mundo” pero dedica 24 horas al día a estar informado, para dibujar al menos una viñeta al día. “La mayoría de lo que sé no me sirve para nada. Pero para hacer crítica con humor hace falta mucha información”.
0
K
14
#20
Opti6
joer, es que es tal cual
1
K
26
#19
Leon_Bocanegra
youtu.be/02ymbDy0ht0?si=Pq6i_zHo7brFnaAp
1
K
25
#21
djfern
#19
Jajajajaja. Cojonudo
0
K
14
#22
Leon_Bocanegra
#21
he intentado cambiar el eta por Sánchez. Pero el chat yipiti no quiere y no tenía ganas de ponerme con el Python ahora.
1
K
25
#23
djfern
*
#22
Mmmm, está claro de qué pie cojea el chat yipiti.
No le des más vueltas, así es perfecto. Gracias por las risas en estos días tan tristes.
0
K
14
#8
vviccio
Mañueco bregando con la herencia recibida de Mañueco+Nox.
1
K
24
#7
Raziel_2
La viñeta es buena, humor poco.
1
K
23
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De todas formas, míralo por el lado bueno. Dos viñetas por una, y con unidad temática
Rodera (León, 1966) es como una enciclopedia: puede hablar de cualquier cosa con datos, se sabe anécdotas, citas, frases y diálogos de películas, y hasta capítulos enteros de los Simpson… en español y en inglés. Afirma que es “el tipo con más tiempo libre del mundo” pero dedica 24 horas al día a estar informado, para dibujar al menos una viñeta al día. “La mayoría de lo que sé no me sirve para nada. Pero para hacer crítica con humor hace falta mucha información”.