La Xunta pide motobombas al Gobierno mientras las suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal

Una parte de las más de 200 plazas que, según los sindicatos, quedaron sin cubrir en el operativo antiincendios —al menos 80 en Ourense— eran las de conductores y mecánicos de estos vehículos.

calde #1 calde
NO PUEDE SER!

NO!!

PERO SI EN GALICIA LOS CIUDADANOS ESTÁN ENCANTADOS CON EL PP!!!

NO PUEDE SER!

Y les seguirán votando, por supuesto que sí. Porque escuchan y ven la CRTVG, en donde cuando hay que hablar de incendios, de repente cambian para hablar del apagón y decir que "ya sabemos que fue culpa de REE que depende del gobierno de Sánchez" ... ergo culpa de Sánchez, no hay más dudas! :palm:

Pero nunca les van a contar nada de estas vergüenzas todas de Fakejó y Rueda. Cuando…   » ver todo el comentario
