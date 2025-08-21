edición general
El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto otras diligencias informativas sobre la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en una causa de presunta malversación contra el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid, asunto que acabó archivando después de que se le pasara el plazo de instrucción. Se suman a las ya incoadas por el modo en que el juez interrogó como testigo al ministro Félix Bolaños.

Ze7eN #1 Ze7eN *
Relacionada: El CGPJ investiga al juez Peinado tras una queja de Bolaños por su interrogatorio

Ayer ya le abrió una investigación, esta es la segunda.
K 62
cocolisto #2 cocolisto
Alguien tiene que despeinar a este fulano.
K 49
obmultimedia #3 obmultimedia
dejar pasar el tiempo en una instruccion para que se pase el plazo es tambien prevaricar.
K 33
oghaio #6 oghaio
Un sinvergüenza con todas las letras…
K 20
Ovlak #5 Ovlak
En el ocaso de su carrera, le importa mucho a este las investigaciones y sus consecuencias.
K 12
pitercio #7 pitercio
Es que está muy ocupado porque... cosas.
K 12
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Que un delincuente sea juez no deja en muy buen lugar a la justicia española.
K 12
#4 pirat
Si hubiera justicia, a este elemento le derribarían el chalet y relegado a la indigencia.
K 11

