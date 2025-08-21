El CGPJ abre una segunda investigación a Peinado por saltarse el plazo de instrucción en un caso que acabó archivando

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto otras diligencias informativas sobre la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en una causa de presunta malversación contra el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid, asunto que acabó archivando después de que se le pasara el plazo de instrucción. Se suman a las ya incoadas por el modo en que el juez interrogó como testigo al ministro Félix Bolaños.