Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos

Casi un mes después del apretón de manos con el que Donald Trump y Ursula von der Leyen formalizaron el principio de acuerdo para enterrar la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario publicó este jueves el acuerdo conjunto alcanzado por los negociadores comerciales de ambos bloques. En él, se detallan las cesiones realizadas por Bruselas a cambio de que la Casa Blanca imponga solo un arancel general del 15 % a todos los productos europeos que quieran pasar las aduanas estadounidenses.

Con mierdas así al mando, no necesitamos enemigos.

Además de los compromisos ya anunciados en julio, como la inversión de 750.000 millones de dólares en la compra de productos energéticos americanos (principalmente gas natural y crudo) de aquí al 2028, y de otros 600.000 millones que las empresas de los Veintisiete deberán destinar a inversiones en aquel país, el acuerdo desvela también que la Comisión Europea se ha vinculado a adquirir 40.000 millones en chips estadounidenses.
#3 #1 viendo la imagen de la vergüenza del otro día de todos ellos ante Trump… era cuestión de horas que saliera alguna cosa que perjudicase a los europeos
#11 #1 #3 pues tocará hacer boicot a los productos de EEUU, porque poco mas ponemos hacer
He visto lombrices con mas dignidad que los pepetarras europeos que nos "dirigen".
Por poner un poco en contexto quienes tienen mayoría y de que color son los tragalefillas de Trump  media
Hay que empezar a recordar, porque aunque parezca increíble mucha gente no lo sabe, que en la Unión Europea, el partido que gobierna es el Partido popular europeo
Lo próximo, el pollo clorado.

A comer mierda.
a ver que se vota en las próximas elecciones europeas..
El PP gobierna Europa y todos sabemos que el PP sabe bajarse los pantalones cuando de pasta se trata
Calzonazos
Esto crea apego a la unión europea, junto con el despilfarro en ucrania.
Y cada europeo tendrá que hacer a lo largo de su vida una mamada a, por lo menos tres ciudadanos americanos... blancos.
Lo de Europa es lamentable.
la Comisión Europea se ha vinculado a adquirir 40.000 millones en chips estadounidenses.



Nos vamos a hinchar a patatas fritas de bolsa.
Se me ha roto la goma de los calzones.
Que lista es von der leyen. Negocio de puta madre.
Lo tiene comiendo de su mano.
Ya veréis cuando le suelte el hachazo....
Nahhhj!! No esperéis nada de los uropeos!!
Tenemos que alcanzar la esperanza de vida de USA como sea ..

por cierto, eso lo aprobó el parlamento europeo o como va esto del legislativo en la U€?
Es, empezad a comprar productos orgánicos que es la única estrategia que puedes tener en USA para que no te metan mierda en los alimentos que compras. (Y aún así tengo mis dudas)
Vaya, si yo había leído por aquí que Trump era un payaso que no tenía ni idea.

Pues mira, bien metida por el culo a los europeos y eso que la tiene pequeña.
