Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos

Casi un mes después del apretón de manos con el que Donald Trump y Ursula von der Leyen formalizaron el principio de acuerdo para enterrar la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario publicó este jueves el acuerdo conjunto alcanzado por los negociadores comerciales de ambos bloques. En él, se detallan las cesiones realizadas por Bruselas a cambio de que la Casa Blanca imponga solo un arancel general del 15 % a todos los productos europeos que quieran pasar las aduanas estadounidenses.
| etiquetas: ue , eeuu , aranceles , importaciones , bajada de pantalones
Además de los compromisos ya anunciados en julio, como la inversión de 750.000 millones de dólares en la compra de productos energéticos americanos (principalmente gas natural y crudo) de aquí al 2028, y de otros 600.000 millones que las empresas de los Veintisiete deberán destinar a inversiones en aquel país, el acuerdo desvela también que la Comisión Europea se ha vinculado a adquirir 40.000 millones en chips estadounidenses.
