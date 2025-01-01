edición general
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros

"Hay un momento en que en el informe aseguran que no son capaces de identificar a dos hermanas que se apellidan Caballero... Tienen la cuenta bancaria desde la que Equipo Económico les hace transferencias mensualmente, y con ese primer apellido, con todos esos datos, no la identifican"

#4 laruladelnorte
Por poner un ejemplo, hay un momento en que en el informe aseguran que no son capaces de identificar a dos hermanas que se apellidan Caballero... Tienen la cuenta bancaria desde la que Equipo Económico les hace transferencias mensualmente, y con ese primer apellido, con todos esos datos, no la identifican
Un hecho este el evidenciado por el periodista que bien podría traer recuerdos de algún que otro caso, también relacionado con el Partido Popular, en el que la investigación que se llevó a

tul #22 tul
#4 la uco se creo para perseguir la corrupcion pero ahora se usa para perseguir al disidente
#5 Leon_Bocanegra *
Vaya , al señorito de derechas le molesta que el 4° poder haga el trabajo que tiene que hacer.
#_3 te gusta que te roben los tuyos, eh , pájaro!


Quiaaa me tiene en el ignore. Que cosas. :troll:
pepel #1 pepel
¿Es que no tenemos cárceles de Alta Seguridad para toda esta banda de chorizos?
makinavaja #2 makinavaja
#1 Mejor guillotinas en las principales plazas.... :-D
#6 chochis
#1 #2 para chorizos yo tengo una barbacoa al rojo vivo...
Kantinero #7 Kantinero *
#1 Que cárcel vas a tener, si las cárceles son de ellos, tienen control total del estado, la policía , la justicia y los medios de comunicación.

No han conseguido cargarse a Sanchez con golpes de estado indirectos desde la justicia, el PP y los medios, desde el asunto de Begoña y su hermano ha perdido mucha salud Sanchez, ahora los mismos insisten por ahí, saben que su salud se va deteriorando.
Y para prueba vigilad cuantos medios publican esta noticia
obmultimedia #17 obmultimedia
#1 Si no saben quien es M.Rajoy menos van a saber quienes son esas personas que se apellidan Caballero :troll:
frg #20 frg
#1 No, las cárceles son para robagallinas y menudeadores de droga.
OCLuis #9 OCLuis *
Absolutamente todo el estado español está podrido: Justicia, medios, políticos, FCSE, monarquía, iglesia, bancos, grandes empresas...
Luego nos suben la comida, disparan la vivienda, suben los tipos y pensamos que votando a uno o a otro la cosa se va a solucionar.

España no se puede sacudir toda la corrupción sistémica que arrastra desde la dictadura usando los resortes de la democracia porque la nuestra no es una democracia plena. Ni muchísimo menos.

#21 Tks4dTip
#9 ¿Me puedes decir algún estado del min mundo que según este criterio tuyo se salve?
ctrlaltsupr1 #10 ctrlaltsupr1
Caballero, Caballero… vete tú a saber. Puede ser cualquiera. Como ellos llaman “caballero” a todo el mundo… :troll:
#24 chavi *
#23 Si no mienten no "van por la UCO". Es una parte de la UCO la que va por nosotros

Y me temo que no mienten.

Si no es por los mossos aquí paz y después gloria. Y veremos como maniobran...
Malaguita #12 Malaguita
Hay una doble Justicia en este país. Una para los señores y otra para el resto. Si eres de los buenos cualquier pequeño matiz legal juega a tu favor. "No me consta" y cuela. En cambio, si eres de los mortales Su Señoría responderá con un vulgar "¿Me está tomando usted por idiota?".
Y así, con todo, desde siempre.
#13 Sarampion
"no son capaces de identificar a dos hermanas que se apellidan Caballero..."
Cuando terminen de encontrar a M. Rajoy, ya se ponen con estos hermano. Sin prisas.
ahoraquelodices #14 ahoraquelodices *
Edito: el lobotomizado2 me tiene bloqueado, así que borro el comentario.
ewok #16 ewok
#14 Pero no lo borres.
#8 Leon_Bocanegra
Esto es un escándalo . Y no debe volver a pasar. Esperemos que pronto entre Nox al gobierno y acabe con esto.
Porque cuando entre Nox a estos señores de malas lenguas se les acaba el chollo! :troll:

Sólo nos queda Nox {0x1f4aa} {0x1f49a}
#18 endy
Equipo Corruptómico
oceanon3d #26 oceanon3d
Agujero se llama ahora entidades corruptas de la fiscalía y cuerpos de seguridad del estado ...
oceanon3d #27 oceanon3d
Dime un solo dato falso en la información de la subida ... los que desprestigian a la UCO son los policías corruptos y los que miran para otro lado porque suponen les beneficia en su ideología.

De penita lo de algunos.
Palas_Memeces #25 Palas_Memeces
De los deconocedores de M. Rajoy e ignorantes de C. Montero nos llega «¿Quiénes serán M. y A. Caballero?»
#11 Katos
Periodo sensaciónalista hablando con sensacionalismo.

Esta demostrado que la familia de Begoña vive de prostitución, también que uso una empleada de Moncloa qué pagamos todos en sus cosas privadas,

Lo último será que Abalos no se iba de putas.
Sensaciónalista
#19 Leon_Bocanegra
#11 y esto a cambio de un bocata chopped sin una gota de aceite para que entre más suave.
#15 chavi
#3 Y qué trabajo es ese exactamente?

Mienten?
lobotomico2 #23 lobotomico2 *
#15 Pues el trabajo es desprestigiar a la UCO porque el gobierno quiere desprestigiarlos.

Mienten? No lo se. Lo que si se es que van a por la OCU y para ello ya han tergiversado varias noticias.

Han dicho que la OCU no queria investigar, cuando el fiscal (anti-PP segun ellos mismos) estaba en contra de la investigacion que se pedia porque ya la habian hecho los Mosos.

Mala praxis es un delito si hay intencion. Van a denunciarlo? No, es solo propaganda con un fin.

El PSOE quiere un Meneame. Pero lo lleva crudo.
