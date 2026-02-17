edición general
21 meneos
20 clics
Villarejo: siete absoluciones frente a tres condenas

Villarejo: siete absoluciones frente a tres condenas

-Pieza Nicolay (Sentencia hecha pública el 12 de enero de 2023). Absuelto. -Pieza Apuñalamiento de la Doctora Pinto (Sentencia hecha pública el 5 de febrero de 2026). Absuelto -Pieza Pintor (Sentencia hecha pública el 17 de septiembre de 2025). Absuelto. -Pieza Wine (Sentencia hecha pública el 10 de diciembre de 2025). Absuelto. -Pieza Saving (Sentencia hecha pública el 22 de octubre de 2025). Absuelto. Pieza Proyecto Grass (Sentencia hecha pública el 30 de enero de 2026). Absuelto. Pieza Katarzyna (Sentencia hecha pública el 6 de noviembre de

| etiquetas: villarejo , absoluciones , condenas , seguridad
17 4 0 K 172 actualidad
9 comentarios
17 4 0 K 172 actualidad
Mltfrtk #5 Mltfrtk
De momento, este pistolero fascista sigue libre por la calle a pesar de tener condenas de cárcel, es una puñetera vergüenza.
4 K 75
AlienRoja #3 AlienRoja
Este 'señor' debe tener los huevos de muchos 'poderosos' guardados en el frigorífico para, cuando le entre hambre, comérselos. Por eso es mejor no 'tocárselos' ni abrirle demasiado la nevera.
5 K 69
#4 soberao *
#3 El que iba a tirar de la manta... y había gente esperando esperando esto. Cuando muera será como hoy en México, a tiro limpio entre los suyos por ocupar su puesto. Tenemos a todas las mafias operando en España pero "mafia española no hay".
0 K 16
cocolisto #1 cocolisto
La cosa es tan escandalosa y tantos mandamases de empresas, policías y gentuza implicada, que con todo el batiburrillo nadie sabe en realidad el pozo de miseria que rodea a éste sr.
En el artículo se describe algunos de los implicados y las maravillosas sentencias que los absuelven, sentencias propias de compinches.
3 K 54
pepel #2 pepel
#1 Joder, que la justitia es igual para totos.
2 K 40
Sr.No #7 Sr.No
#2 y hacienda somos todos, qué bonitos quedan los lemas sobre el papel.
0 K 13
cocolisto #8 cocolisto
Los negativos deben ser los compinches de Villarejo en meneame {0x1f601} . Efectivamente, su sombra es alargada.
0 K 20
aruleno #6 aruleno
Tendrá algo que ver la justicia que tenemos en este país. Y el que pueda hacer que haga, que dijo algún miserable.
1 K 19
Supercinexin #9 Supercinexin
Al final éste pobre hombre inocente tendrá que ser indemnizado por el daño sufrido :troll: ya verás.
0 K 19

menéame