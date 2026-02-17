Villarejo: siete absoluciones frente a tres condenas

-Pieza Nicolay (Sentencia hecha pública el 12 de enero de 2023). Absuelto. -Pieza Apuñalamiento de la Doctora Pinto (Sentencia hecha pública el 5 de febrero de 2026). Absuelto -Pieza Pintor (Sentencia hecha pública el 17 de septiembre de 2025). Absuelto. -Pieza Wine (Sentencia hecha pública el 10 de diciembre de 2025). Absuelto. -Pieza Saving (Sentencia hecha pública el 22 de octubre de 2025). Absuelto. Pieza Proyecto Grass (Sentencia hecha pública el 30 de enero de 2026). Absuelto. Pieza Katarzyna (Sentencia hecha pública el 6 de noviembre de
En el artículo se describe algunos de los implicados y las maravillosas sentencias que los absuelven, sentencias propias de compinches.