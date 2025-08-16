edición general
Vigilantes privados en las piscinas de Tàrrega para evitar restos fecales en el agua

El sábado las instalaciones cerraron al hallarse por tercera vez en una semana excrementos humanos en el agua. Contratan vigilantes para bañistas defecantes.

ricambigaetani #3 ricambigaetani
Dios santo que desfasado estoy, acabo de ver que forma parte de un reto, el "reto marrón". Fé en la humanidad perdida, cierro el ordenador ahora mismo. cadenaser.com/galicia/2025/08/16/por-que-triunfa-el-reto-marron-en-las
OdaAl #5 OdaAl
#3 triunfa el reto porque son subnormales, no hay otra explicación
Apotropeo #9 Apotropeo
#3 a mí, este reto, me parece una mierda.
neo1999 #6 neo1999 *
Cuando mi hijo tenía 1 año lo llevábamos a la piscina con pañal acuático.
Aún así se veían padres metian al agua sus hijos con pañal "normal" y otros incluso sin pañal.
Luego pasan cosas ...
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96 *
#6 No es el caso, esto es un reto viral de este verano: cagar en piscinas comunitarias. Todo un ejemplo del progreso de nuestra sociedad.
#2 Mustela
Qué asco. A día de hoy no me he encontrado algo así en una piscina.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Las RRSS para idiotizarlos a todos.
javibaz #4 javibaz
Al que vean cagando, disparo. La piscina se va a cerrar igualmente pero se manda un poderoso mensaje.
g3_g3 #10 g3_g3
#4 Creo que con hacérselo comer, sería suficiente.

Así nadie tendrá que aguantar dentro de 100 años a los justicialistas tardíos quejándose de los asesinos de hace 100 años y sus crímenes.
javibaz #12 javibaz
#10 también es verdad
Mimaus #11 Mimaus
#4 una buena vara de castaño y cada vez que asome, darle bien con ella en el lomo, que se le iban a quitar las ganas por mucho tiempo.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ahogadillas de tres cuarto de hora para los marranos
