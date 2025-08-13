El viento y el calor han alimentado los incendios, pero las administraciones “siguen sin hacer los deberes”: “Sale más caro apagarlos que prevenirlos”

Víctor Resco es catedrático de Ingeniería forestal de la Universidad de Lleida y tiene claro que el principal problema en la gestión de los incendios forestales en España no es de carácter económico: “La extinción sale más cara que la prevención”. Tampoco se trata de un problema científico ni técnico, “sino político”, ya que las administraciones “siguen sin hacer los deberes”. Porque aunque en muchas ocasiones los incendios resultan incontrolables incluso cuando existen medidas de prevención, debido a las altas temperaturas.