edición general
11 meneos
10 clics
El viento y el calor han alimentado los incendios, pero las administraciones “siguen sin hacer los deberes”: “Sale más caro apagarlos que prevenirlos”

El viento y el calor han alimentado los incendios, pero las administraciones “siguen sin hacer los deberes”: “Sale más caro apagarlos que prevenirlos”

Víctor Resco es catedrático de Ingeniería forestal de la Universidad de Lleida y tiene claro que el principal problema en la gestión de los incendios forestales en España no es de carácter económico: “La extinción sale más cara que la prevención”. Tampoco se trata de un problema científico ni técnico, “sino político”, ya que las administraciones “siguen sin hacer los deberes”. Porque aunque en muchas ocasiones los incendios resultan incontrolables incluso cuando existen medidas de prevención, debido a las altas temperaturas.

| etiquetas: incendios
10 1 0 K 139 actualidad
3 comentarios
10 1 0 K 139 actualidad
Cehona #1 Cehona
Sale más barato irse de farra a Gijón, comer a cuerpo de rey y tomarse unos vinos.
Dios proveerá.
1 K 35
Milmariposas #2 Milmariposas *
En vez de "sale más caro apagarlos que prevenirlos", yo diría "SALE MÁS CARO PAGARLES que prevenirlos"... :wall:
0 K 12
#3 uvi
Bueno después de las llamas vienen las paguitas, aunque en ausencia de aplicaciones de medidas de prevención de incendios..esas paguitas no se deberían pagar.
0 K 11

menéame