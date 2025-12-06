edición general
Lo que viene: las señales de que la izquierda está en pleno rearme ideológico

La prolongada guerra de desgaste que ha tenido lugar alrededor de los asuntos culturales y los materiales en los partidos progresistas toca a su fin. Emerge una nueva dirección

Torrezzno #1 Torrezzno *
No es por fanfarronear pero...

www.meneame.net/story/pobres-votan-derecha


Ahora es cuando los tiktoks pasarán de ser de temas identitarios a una sobriedad económica. El capital vuelve a escena. Y me parece correcto en el momento en el que estamos
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 es muro de pago btw
alcama #2 alcama
¿Rearme ideológico es quejarse de la palabra charo?
