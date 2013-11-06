edición general
Videojuegos online: el patio digital donde los menores conviven con creatividad… y con depredadores

Roblox ha acaparado titulares recientes por los graves casos de grooming y sextorsión en su plataforma. Sin embargo, expertos en ciberseguridad y protección de menores advierten de que no es un fenómeno exclusivo: Minecraft, Fortnite, FIFA Online y prácticamente cualquier juego con chat integrado pueden convertirse en terreno fértil para depredadores sexuales y estafadores. El denominador común es el mismo: entornos masivos, con millones de usuarios de todas las edades, que combinan diversión, sociabilidad y anonimato.

Khadgar #1 Khadgar *
Degenerados + Sensación de anonimato = esto.
