edición general
13 meneos
29 clics
VÍDEO | Nuevo bulo de Iker Jiménez contra la inmigración: "Lo del matrimonio fantasmil es BESTIA"

VÍDEO | Nuevo bulo de Iker Jiménez contra la inmigración: "Lo del matrimonio fantasmil es BESTIA"  

Un periodista denuncia con dureza a Iker Jiménez y Carmen Porter por usar un contenido falso sobre ayudas a migrantes ...

| etiquetas: inmigración , bulos , iker jiménez , horizonte , cuatro
11 2 0 K 234 actualidad
5 comentarios
11 2 0 K 234 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Y así ganan elecciones los ultras, con hijos de puta que se dedican a manipular a la opinión pública generando miedo.
2 K 36
Tito_Keith #3 Tito_Keith
#1 Pero... ¿la autocrítoca? ¿Y la autocrítica qué?
0 K 7
#4 Leon_Bocanegra
Un bulo difundido por el subnormal Cake Minuesa, del que se hacen eco el gilipollas de Roberto Vaquero y los putos imbéciles Cazafantasmas, Jiménez y Porter. De esto se nutre la derechusma española.
1 K 29
#5 Leon_Bocanegra *
Espera , que veo que en el programa tenían a Roberto Vaquero y al asqueroso bastardo Carlos Cuesta. Lo mejorcito de cada casa. Luego se extrañan de que RTVE suba en audiencia.
0 K 12
A.more #2 A.more
Que televisiones privadas tenemos. Que estercolero
0 K 10

menéame