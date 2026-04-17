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VÍDEO | Nuevo bulo de Iker Jiménez contra la inmigración: "Lo del matrimonio fantasmil es BESTIA"
Un periodista denuncia con dureza a Iker Jiménez y Carmen Porter por usar un contenido falso sobre ayudas a migrantes ...
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#1
YeahYa
Y así ganan elecciones los ultras, con hijos de puta que se dedican a manipular a la opinión pública generando miedo.
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#3
Tito_Keith
#1
Pero... ¿la autocrítoca? ¿Y la autocrítica qué?
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#4
Leon_Bocanegra
Un bulo difundido por el subnormal Cake Minuesa, del que se hacen eco el gilipollas de Roberto Vaquero y los putos imbéciles Cazafantasmas, Jiménez y Porter. De esto se nutre la derechusma española.
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#5
Leon_Bocanegra
*
Espera , que veo que en el programa tenían a Roberto Vaquero y al asqueroso bastardo Carlos Cuesta. Lo mejorcito de cada casa. Luego se extrañan de que RTVE suba en audiencia.
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#2
A.more
Que televisiones privadas tenemos. Que estercolero
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