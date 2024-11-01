Vídeo de motoristes incívicos causa polémica a Sant Pau de Riu-sec [CAT]

Haciendo el caballito sin casco por la gran rotonda de Sant Pau de Riu-sec. Un vídeo ha causado estupor entre los internautas en las últimas horas. Se ve a un par de motoristas sin casco haciendo maniobras peligrosas e incívicas en la gran rotonda de Sant Pau de Riu-sec. Se acompaña de una segunda parte, con una concentración notable de personas que termina en retirada de la policía, seguidos también por dos motoristas. Los comentarios denuncian por un lado el incivismo y por el otro la exigua actuación policial.