Vídeo de motoristes incívicos causa polémica a Sant Pau de Riu-sec [CAT]

Haciendo el caballito sin casco por la gran rotonda de Sant Pau de Riu-sec. Un vídeo ha causado estupor entre los internautas en las últimas horas. Se ve a un par de motoristas sin casco haciendo maniobras peligrosas e incívicas en la gran rotonda de Sant Pau de Riu-sec. Se acompaña de una segunda parte, con una concentración notable de personas que termina en retirada de la policía, seguidos también por dos motoristas. Los comentarios denuncian por un lado el incivismo y por el otro la exigua actuación policial.
Haciendo caballitos.
Sin matriculas.
Sin casco.
Sin luces.
Ocupando los dos carriles de la rotonda.
El segundo video, la policía se marcha de una zona industrial, ante la actitud de los concentrados.
La policía de Sabadell dice que son dos hechos diferentes.
Los Mossos han declinado realizar ninguna valoración porque el cuerpo competente en tráfico en el casco urbano es la Policía Municipal.
Si no se les ha detenido es porque no les da la puta gana.