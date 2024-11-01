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Video de IA al estilo Lego se burla del presunto alcoholismo de Kash Patel y genera revuelo en Internet

Video de IA al estilo Lego se burla del presunto alcoholismo de Kash Patel y genera revuelo en Internet

Un video musical generado por IA enumera las críticas y controversias asociadas con el director del FBI en una versión rock de 'We Didn't Start the Fire'

| etiquetas: kash patel , fbi , alcoholismo , lego , burla , propaganda
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