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Video de GENER8ION feat. Yung Lean (Storm I & II)  

La segunda parte rompe los esquemas previos. Lean se sitúa en medio, con su camisa blanca ensangrentada, posando para la típica fotografía de promoción de estudiantes. Y es entonces cuando arranca la asombrosa coreografía de Damien Jalet, con los jóvenes exudando energía en sus gestos, mientras el impasible Lean canta la estrofa y fuma su cigarrillo en medio del fabuloso gallinero captado con objetivos largos. Un contraste de actitudes y gestos que despierta emociones. Más en tiempos de IA. Y no solo de admiración por la ejecución del baile.

| etiquetas: gener8ion , feat , yung lean , música , clip , danza , storm , romain gavras , clip
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2 comentarios
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Oghaio #1 Oghaio *
Por si alguien prefiere ir directamente a la escena de la entradilla (minuto 04:17) youtu.be/x6_mbnsh6VU?t=257
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menéame