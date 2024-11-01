Video de GENER8ION feat. Yung Lean (Storm I & II)  

La segunda parte rompe los esquemas previos. Lean se sitúa en medio, con su camisa blanca ensangrentada, posando para la típica fotografía de promoción de estudiantes. Y es entonces cuando arranca la asombrosa coreografía de Damien Jalet, con los jóvenes exudando energía en sus gestos, mientras el impasible Lean canta la estrofa y fuma su cigarrillo en medio del fabuloso gallinero captado con objetivos largos. Un contraste de actitudes y gestos que despierta emociones. Más en tiempos de IA. Y no solo de admiración por la ejecución del baile.