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GENER8ION - STORM (videoclip)  

Videoclip de 'Storm", de GENER8ION (proyecto del productor francés y artista audiovisual Surkin). Dirigido por Romain Gavras y protagonizado por Yung Lean.

| etiquetas: gener8ion , storm , yung lean , romain gavras
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4 comentarios
5 2 0 K 72 cultura
Ze7eN #1 Ze7eN
No me he podido resistir a subir esta jodida maravilla.
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YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#1 No sé quién coño diseñó la coreografía que empieza en el 4:33 pero es un jodido genio :popcorn:

Tiene una clara inspiración en el videojuego Bully de Rockstar de have unos años  media
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capitan__nemo #3 capitan__nemo
El otro dia me contaron que en un colegio les habian puesto a leer a los niños "el señor de las moscas" y que cuando vieron que los niños empezaban a imitarlo y organizarse, que lo quitaron.

Tambien me recuerda a "Eden lake" y esta  media
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EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Me parece que he entendido el videoclip. ¿La policía sabía que los de Asuntos Internos les tendían una trampa?
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menéame