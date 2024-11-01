Video: Un enorme socavón se traga un importante tramo de calle en Shanghái (ENG)  

Una intersección de nueva construcción en el distrito de Minhang de Shanghái, China, se derrumbó en un enorme socavón el miércoles 11 de febrero, tras una falla técnica en una obra de metro cercana. La dramática escena, captada en cámara, muestra cómo una gran parte de la vía se derrumba repentinamente. Sin embargo, no se reportaron heridos ni víctimas en el siguiente incidente. Las autoridades locales confirmaron que no hubo víctimas mortales ni heridos. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Qixin y Li'an, una zona en la que s