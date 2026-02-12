Vídeo. Disturbios frente al Congreso argentino por la reforma laboral de Milei  

Se desataron enfrentamientos frente al Congreso de Argentina mientras miles de personas protestaban contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Miles de trabajadores convocados por los sindicatos se concentraron el miércoles frente al Congreso de Argentina, bloquearon el tráfico y se enfrentaron con la Policía mientras los senadores debatían una profunda reforma de las rígidas leyes laborales del país.