Vídeo. Disturbios frente al Congreso argentino por la reforma laboral de Milei  

Se desataron enfrentamientos frente al Congreso de Argentina mientras miles de personas protestaban contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Miles de trabajadores convocados por los sindicatos se concentraron el miércoles frente al Congreso de Argentina, bloquearon el tráfico y se enfrentaron con la Policía mientras los senadores debatían una profunda reforma de las rígidas leyes laborales del país.

Leon_Bocanegra
Hoy en Discovery, nuevo episodio de nuestra serie favorita"cosas con las que enmierdar contra la izquierda española "Temporada 27 capitulo 19" la reforma laboral argentina.
Si te gustó el capítulo anterior "Estados Unidos retira la bandera LGTB de Stonewall donde se enmierda contra la izquierda española por no tener claros sus objetivos, te va a encantar este nuevo capítulo.

Leon_Bocanegra
#3 yo no veo que ahí se este utilizando lo que pasa en argentina para enmierdar contra la izquierda española.

josde
#4 Y yo no veo que tu anterior comentario sea consecuente, se ve mucho por donde va la cosa.

Leon_Bocanegra
#5 mi anterior comentario es en respuesta a tu primer comentario. Evidentemente

alfre2
Eso le pasa por no trasladar el congreso argentino a Madriz, donde la gente de izquierdas no tiene tiempo ni voluntad para movilizarse. Existen, pero poco.

Años de desventaja!


