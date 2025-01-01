El vídeo que demuestra lo que sucede cuando un coche eléctrico en marcha recibe el impacto de un rayo

No es algo que podamos ver todos los días, pues observar como un coche eléctrico, que está circulando tranquilamente, es alcanzado por un rayo de manera consecutiva (tres veces), es sin lugar a dudas algo más que interesante. Esto fue lo que le ocurrió a un BYD Song Plus EV en China, y lo más llamativo es que, contra todo pronóstico, tanto el conductor como el vehículo salieron completamente ilesos.
| etiquetas: coche eléctrico , rayo
Algo que ocurre en coches convencionales, eléctricos, aviones etc...
Edito: vale lo explican en el artículo
Resultó ser peor que no llevar nada, ya que los coches por su construcción y el aislamiento de los neumáticos, son muy buenos refugios anti rayos.