El vídeo que demuestra lo que sucede cuando un coche eléctrico en marcha recibe el impacto de un rayo

No es algo que podamos ver todos los días, pues observar como un coche eléctrico, que está circulando tranquilamente, es alcanzado por un rayo de manera consecutiva (tres veces), es sin lugar a dudas algo más que interesante. Esto fue lo que le ocurrió a un BYD Song Plus EV en China, y lo más llamativo es que, contra todo pronóstico, tanto el conductor como el vehículo salieron completamente ilesos.

#1 silzul *
Vamos el típico efecto de jaula faraday, donde el campo eléctrico se queda en el exterior del conductor sin penetrar en el interior del mismo.

Algo que ocurre en coches convencionales, eléctricos, aviones etc...

Edito: vale lo explican en el artículo ;)
Raziel_2 #4 Raziel_2
#1 Hubo un tiempo donde la gente colocaba un par de tiras metálicas en la parte trasera de los coches que ejercían como tomas a tierra para, en teoría, descargar la electricidad en caso de ser alcanzados por un rayo.

Resultó ser peor que no llevar nada, ya que los coches por su construcción y el aislamiento de los neumáticos, son muy buenos refugios anti rayos.  media
#5 silzul
#4 Si, conocía eso, aunque no lo llegué a vivir mucho :-D . Entiendo que es hacer una toma a tierra, evitar descargas y posibles chispazos durante recargas de combustible etc... Y por el contrario te hacía más propenso a los rayos al tener menor resistencia dieléctrica y canalizar la descargas a la tierra.
Elanarkadeloshuevos #6 Elanarkadeloshuevos
#1 me has ahorrado el click :hug:
Gry #3 Gry
No se carga la batería :-(
Catacroc #2 Catacroc
Michael Faraday (1791-1867)
