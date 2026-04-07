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VÍDEO | Un bote de Nutella conquista el espacio: la escena viral de Artemis II que eclipsa la misión lunar  

Durante la retransmisión oficial, un tarro flotando en gravedad cero se convierte en el protagonista inesperado ...

| etiquetas: artemis , nutella , luna , nasa
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4 comentarios
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#3 Fookinhellboy
Nutella financia al sionismo. Una putada.
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jonolulu #2 jonolulu
Me plantea cuestiones relativas a eficiencia en cuanto al peso del envase (peor aún si es de vidrio) y en cuanto a lo pringoso y la necesidad de limpiarse. No era más sencillo una tableta de chocolate?
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UnbiddenHorse #1 UnbiddenHorse
Publicidad. Nada es fortuito
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#4 capitan.meneito
Es muy útil en gravedad cero, por ejemplo untas la tablet y la pegas a la pared.
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