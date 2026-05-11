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Las vidas de Carmen Martín Gaite

Las vidas de Carmen Martín Gaite

El pasado 8 de diciembre se cumplían cien años del nacimiento en Salamanca de una figura imprescindible de las letras españolas del siglo xx: Carmen Martín Gaite. Fue una escritora de vocación en sentido amplio (...) no son nada desdeñables sus cuentos y poemas. Ejerció también la crítica literaria, la traducción y un cultivo muy personal del ensayo (...) ejemplar en sus prioridades: a día de hoy, sigue resultando admirable su negativa a ingresar en la Real Academia Española, para mantener su independencia frente a la cultura oficial

| etiquetas: carmen martín gaite , centenario , literatura , arte , biografia
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2 comentarios
13 3 0 K 137 cultura
Deckardio #1 Deckardio
Bien por Letras Libres al ofrecer artículos de tanta calidad en abierto, demostrando por otro lado que aún pueden existir revistas físicas que funcionan, como es el caso.

Por lo que respecta a Martín Gaite. El arte es vanguardia. Otra cosa es entretenimiento cultural, que puede tener su papel pero es muy diferente. Carmen era una artista y su Cuarto de atrás, por ejemplo, una obra maestra del fantástico.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Aprovecho para poner por aquí que en la Biblioteca Nacional hay dos exposiciones que terminan pronto, una de Carmen Martín Gaite y otra de Ignacio Aldecoa. Para a quien le quede cerca.
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menéame