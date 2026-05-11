Las vidas de Carmen Martín Gaite

El pasado 8 de diciembre se cumplían cien años del nacimiento en Salamanca de una figura imprescindible de las letras españolas del siglo xx: Carmen Martín Gaite. Fue una escritora de vocación en sentido amplio (...) no son nada desdeñables sus cuentos y poemas. Ejerció también la crítica literaria, la traducción y un cultivo muy personal del ensayo (...) ejemplar en sus prioridades: a día de hoy, sigue resultando admirable su negativa a ingresar en la Real Academia Española, para mantener su independencia frente a la cultura oficial