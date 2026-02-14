La vida entre cuatro paredes siendo adulto: "Mi habitación sube más que mi pensión"

El alquiler estrictamente individual de habitaciones se extiende por todo el país. A diferencia del contrato de piso compartido, en el que todos los inquilinos se reparten el total del precio de la vivienda, este formato permite poner precio a cada habitación, sin restricciones. Un sistema que "en los últimos tiempos" se ha convertido en "una tendencia realmente preocupante", según valoró Pedro Sánchez el pasado enero. Eso ha hecho reaccionar ahora al Gobierno, que ha iniciado el camino para frenar "los abusos en el alquiler por habitaciones".
Funcionarios con plaza que no pueden pagarse un piso, padres divorciados que no tiene opción a vivir si no es con chorrocientas personas... un percal.
Cada cual que saque provecho de aquello que sí tiene en aras de aquello que sí quiere.
Vivir encerrada en una habitación se me antoja muy angustiante. En mis tiempos de residencia de estudiantes sólo tenías una habitación pero había muchas zonas comunes para salir de la claustrofobia de las 4 paredes...