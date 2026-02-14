La vida entre cuatro paredes siendo adulto: "Mi habitación sube más que mi pensión"

El alquiler estrictamente individual de habitaciones se extiende por todo el país. A diferencia del contrato de piso compartido, en el que todos los inquilinos se reparten el total del precio de la vivienda, este formato permite poner precio a cada habitación, sin restricciones. Un sistema que "en los últimos tiempos" se ha convertido en "una tendencia realmente preocupante", según valoró Pedro Sánchez el pasado enero. Eso ha hecho reaccionar ahora al Gobierno, que ha iniciado el camino para frenar "los abusos en el alquiler por habitaciones".