La vida entre cuatro paredes siendo adulto: "Mi habitación sube más que mi pensión"

El alquiler estrictamente individual de habitaciones se extiende por todo el país. A diferencia del contrato de piso compartido, en el que todos los inquilinos se reparten el total del precio de la vivienda, este formato permite poner precio a cada habitación, sin restricciones. Un sistema que "en los últimos tiempos" se ha convertido en "una tendencia realmente preocupante", según valoró Pedro Sánchez el pasado enero. Eso ha hecho reaccionar ahora al Gobierno, que ha iniciado el camino para frenar "los abusos en el alquiler por habitaciones".

#5 Pitchford
En estos momentos, con la individualización de la sociedad, en todos los rangos de edad, sería muy necesaria una política de viviendas públicas pequeñas, tipo estudio, económicas, que siempre serán mil veces mejores que una habitación sin baño propio en un piso compartido.
vicenfox2 #9 vicenfox2
#5 yo aún recuerdo los debates que genero la proposición de crear minipisos en la época de zapatero y el rasgamiento de vestiduras.
EpifaníaLópez #4 EpifaníaLópez
Bueno, ese es uno de los casos y la frase que han usado en el titular (supongo que por el target de El mundo) pero el resto de casos del artículo son todo gente de entre 25 y 40.
Funcionarios con plaza que no pueden pagarse un piso, padres divorciados que no tiene opción a vivir si no es con chorrocientas personas... un percal.
EpifaníaLópez #3 EpifaníaLópez
Esto lo hablaba hace poco con mi pareja. Qué triste eso de vivir en un piso sin salón, en el que cada uno se encierra en su cuarto todo el día.
sorrillo #6 sorrillo
#3 Hoy en día gracias a la tecnología se puede socializar tanto estando en una habitación como hace 50 años en un barrio entero.

Cada cual que saque provecho de aquello que sí tiene en aras de aquello que sí quiere.
EpifaníaLópez #8 EpifaníaLópez
#6 #7 No me refiero solo a socializar. El mero hecho de tener un salón en el que "estar" (aunque hagamos turnos). Yo y mis compis de piso cuando vivía así no hacíamos maratones de pelis y nos juntábamos en el salón para estar de risas pero había un espacio más allá de tu habitación en el que sentarte a comer, tirarte un rato a leer en el sofá, invitar a unos amigos y tomar un café...
Vivir encerrada en una habitación se me antoja muy angustiante. En mis tiempos de residencia de estudiantes sólo tenías una habitación pero había muchas zonas comunes para salir de la claustrofobia de las 4 paredes...
tul #7 tul
#3 depende de con quien compartas piso puede ser una bendicion
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
seniors, qué penita dan... vuestras pensiones suben más y por ley que cualquier otro sueldo!!!
#2 Pitchford
#1 No tienes en cuenta que los sueldos suelen subir más por escalones, cuando se cambia a un puesto mejor dentro de la empresa o a otra empresa.
