Víctimas de violencia de género denuncian el traslado del punto de encuentro familiar de Alicante: "Hay mujeres que comparten autobús con su agresor"

La nueva ubicación en el Centro Comunitario Urbanova, tras el traslado desde Lo Morant, obliga a recorrer largas distancias y depender de un transporte público escaso, lo que afecta la seguridad y el bienestar de los menores. Así, lo que debía ser un cambio destinado a la mejora de las instalaciones ha terminado, según relatan, agravando una situación ya de por sí compleja. El cambio de ubicación no solo ha alejado el servicio del casco urbano, sino que ha introducido problemas de accesibilidad, seguridad y conciliación