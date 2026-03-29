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Las “víctimas” que deja Kristi Noem: “El daño está hecho, a mí, a los estadounidenses asesinados, a los migrantes”
Personas que han terminado heridas, detenidas y deportadas por la destituida secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebran su salida.
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