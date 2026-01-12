edición general
Víctimas de la DANA reciben en el juzgado a Pradas y Cuenca al grito de "asesinos" y "sinvergüenzas"

Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas" a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos que dictó la jueza para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre ambos sobre cómo se gestionó la emergencia.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Portando fotografías de sus familiares fallecidos, los manifestantes han enseñado pancartas en las que se puede leer: "nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia", "menos mentiras, más justicia" y "memoria, justicia, reconstrucción".
karakol #3 karakol
Este es el castigo por los muertos y la destrucción.

Mazón garantiza salario público hasta la jubilación a su jefe de gabinete en la dana en la oficina de expresidente

Los responsables cobrando de todos el resto de sus miserables vidas.

Y recordad que estos mismos saldrán reelegidos en las próximas elecciones.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Y por mayoría absoluta y si no con el apoyo de los nazis de Vox
sotillo #6 sotillo
#3 No creo, ni que los votantes fueran idiotas y más cuando no han mejorado nada de lo que se suponía que mejoraría
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y que nadie les cruce la cara a estos impresentables...la gente me defrauda profundamente.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Los huevos, tomates y otras verduras están caros pero se merecían que los bañaran con ellos ó les dieran una buena somanta de hostias.
#7 Poligrafo
Recordemos que Mazon ha aguantado sin dimitir hasta tener asegurados por ley los 2 años de sueldo. No se puede ser mas miserable.
