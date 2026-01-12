Víctimas de la DANA reciben en el juzgado a Pradas y Cuenca al grito de "asesinos" y "sinvergüenzas"

Varias decenas de miembros de asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este lunes en el Juzgado de Catarroja (Valencia) y han recibido con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas" a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, antes del inicio del careo entre ambos que dictó la jueza para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre ambos sobre cómo se gestionó la emergencia.