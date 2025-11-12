Las víctimas de la DANA, en Bruselas: "Las instituciones europeas nos han abierto las puertas; en las Corts nos las han cerrado"

“Maltrato institucional”. La locución se ha repetido en numerosas ocasiones en el Parlamento Europeo. La han pronunciado Toñi García y Rosa Álvarez, representantes de las asociaciones de víctimas de la dana. La han hecho suya Sandra Gómez y Leire Pajín, las eurodiputadas valencianas del PSOE en Bruselas. Ambas han organizado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, un homenaje a víctimas y afectados en el Parlamento europeo en el aniversario de la tragedia, en una imagen que contrasta con el desplante de las instituciones valencianas