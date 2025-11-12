edición general
24 meneos
22 clics
Las víctimas de la DANA, en Bruselas: "Las instituciones europeas nos han abierto las puertas; en las Corts nos las han cerrado"

Las víctimas de la DANA, en Bruselas: "Las instituciones europeas nos han abierto las puertas; en las Corts nos las han cerrado"

“Maltrato institucional”. La locución se ha repetido en numerosas ocasiones en el Parlamento Europeo. La han pronunciado Toñi García y Rosa Álvarez, representantes de las asociaciones de víctimas de la dana. La han hecho suya Sandra Gómez y Leire Pajín, las eurodiputadas valencianas del PSOE en Bruselas. Ambas han organizado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, un homenaje a víctimas y afectados en el Parlamento europeo en el aniversario de la tragedia, en una imagen que contrasta con el desplante de las instituciones valencianas

| etiquetas: dana , valencia , pp , vox , cambio climático
20 4 1 K 107 actualidad
4 comentarios
20 4 1 K 107 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego te dicen que la culpa era del gobierno central, de Pedro Sánchez, pero se dedican a silenciar a las víctimas

Algo no cuadra
7 K 82
AlienRoja #3 AlienRoja
#1 Perdona, TODO CUADRA
2 K 17
Rihusu #2 Rihusu
Mientras el partido podrido en máximos en las encuestas, algo no cuadra o algo falla en las conexiones neuronales en el país valencià
1 K 19
AlienRoja #4 AlienRoja
#2 Ahí si que te doy la razón
0 K 7

menéame