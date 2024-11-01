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Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian fallos "gravísimos" en la coordinación del 061 y 112

Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian fallos "gravísimos" en la coordinación del 061 y 112

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía por "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el trágico accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas. Exigen que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto". Denuncian que el personal encargado de las llamadas del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz "con papel y lápiz".

| etiquetas: víctimas adamuz , fallos , coordinación , 061 , 112 , servicios emergencia
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3 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
#2 tierramar *
relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/investigacion-apunta-falta-mantenimiento- La investigación apunta a la falta de mantenimiento como principal causa del accidente mortal en Adamuz
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Ven0m #3 Ven0m
#2 Esta noticia no trata de las causas del accidente sino de la gestión y coordinación de los sistemas de emergencias y las quejas de las víctimas sobre ello. No enmierdemos.
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menéame