Las víctimas del accidente de Adamuz denuncian fallos "gravísimos" en la coordinación del 061 y 112

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía por "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras el trágico accidente ferroviario que costó la vida a 46 personas. Exigen que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto". Denuncian que el personal encargado de las llamadas del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz "con papel y lápiz".