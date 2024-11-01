Vicepresidentes y el próximo candidato republicano. Opinión

Hablaba, hace unos días, sobre las desventuras del vicepresidente J.D. Vance, desde su intento de campaña electoral en Hungría a su torpe negociación con Irán. A esto se le suma ahora su intento de dar lecciones al Papa de Roma sobre teología católica, con resultados predecibles. No sorprenderá a nadie que los sondeos le den como uno de los políticos más detestados del país, siguiendo la estela de su jefe.