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Vicepresidentes y el próximo candidato republicano. Opinión

Vicepresidentes y el próximo candidato republicano. Opinión

Hablaba, hace unos días, sobre las desventuras del vicepresidente J.D. Vance, desde su intento de campaña electoral en Hungría a su torpe negociación con Irán. A esto se le suma ahora su intento de dar lecciones al Papa de Roma sobre teología católica, con resultados predecibles. No sorprenderá a nadie que los sondeos le den como uno de los políticos más detestados del país, siguiendo la estela de su jefe.

| etiquetas: opinión , estados unidos , vicepresidentes , republicanos
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6 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Dunning-Kruger en su máxima expresión: A esto se le suma ahora su intento de dar lecciones al Papa de Roma sobre teología católica, con resultados predecibles.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

La posibilidad existe. Más jodido era lo de Ford y llegó a presidente sin presentarse siquiera a las elecciones.
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Igual falta una variable: Donald Trump tiene 79 tacos, está gordo como un cebón, y le puede dar un apechusque, una indigestión de VX o confundir el azúcar del café con cianuro porque el encargado del servicio secreto se confundió.

Eso convertiría a Vance en presidente y dependiendo del momento en que el zanahorio pase a reunirse con Cthulhu se podría llegar a presentar hasta dos veces más a las elecciones.
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Ripio #3 Ripio
#2 No me jodas, hombre, no me jodas.
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themarquesito #5 themarquesito
#2 Eso lo apunta Senserrich en el artículo: JD Vance tiene más posibilidades de ser presidente antes de 2028 que después
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Vance, ahora mismo.  media
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menéame