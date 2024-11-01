edición general
La vicepresidenta de Mazón mantiene que fue una "espectadora" en la gestión de la dana para justificar su abandono del Cecopi

La vicepresidenta de Mazón mantiene que fue una "espectadora" en la gestión de la dana para justificar su abandono del Cecopi

Sobre su papel como portavoz y número dos del Ejecutivo señala que “no tenía competencias” y manifiesta que no entrará a responsabilizar a nadie, pero acusa directamente a Aemet y a la CHJ de no dar información

Apotropeo #1 Apotropeo
La número dos era un tiesto puesto ahí.
Lo dice ella y se queda tan ancha
PaulDurden #4 PaulDurden
#1 Y ojo! Que estando el número uno desaparecido supongo que ella sería la máxima responsable en ese momento....
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
#1 Pero cobrar ¿Cobra?
#3 Zamarro
¿Si no gestionan, para que cobran por gestionar?
#2 omega7767
la estrategia es clara en este caso y cualquier caso involucrando al PP en el pasado/presente/futuro y en cualquier lugar del planeta:

El PP no tiene responsabilidad en este mundo a pesar de gobernar
La culpa es de otros siempre si o si
El PP gestiona los fondos de recuperación a su antojo y el presupuesto de la generalitat para regocijo de sus allegados
