La vicepresidenta de Mazón mantiene que fue una "espectadora" en la gestión de la dana para justificar su abandono del Cecopi

Sobre su papel como portavoz y número dos del Ejecutivo señala que “no tenía competencias” y manifiesta que no entrará a responsabilizar a nadie, pero acusa directamente a Aemet y a la CHJ de no dar información
| etiquetas: mazon , dana , vicepresidenta comunidad
Lo dice ella y se queda tan ancha
El PP no tiene responsabilidad en este mundo a pesar de gobernar
La culpa es de otros siempre si o si
El PP gestiona los fondos de recuperación a su antojo y el presupuesto de la generalitat para regocijo de sus allegados