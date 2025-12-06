edición general
Viaje a los orígenes de Salazar, el "talibán de Montellano", donde no puede volver: "Era un fullero, estaba siempre en los bares"  

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] ofreció a sus vecinos una posibilidad de regulación de sus parcelas, algunas edificadas, para poder escriturarlas y legalizarlas. Lo haría gracias a un acuerdo, explicaba, alcanzado con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de la época. "Puedo garantizar que se hará con un coste mínimo, accesible a todas las personas con independencia de los metros que tenga su parcela", escribió y firmó. "Son parcelas de uno de los diseminados de Montellano. Unas 600 o 700. Rústicas, y parte de ellas, en un

| etiquetas: urbanismo , psoe , corrupcion , sevilla , salazar
4 comentarios
YSiguesLeyendo
... Camino Real. Lo que se llevó a cabo, sin ser el Ayuntamiento competente para recaudar nada, era que abonaran un euro por metro cuadrado y la multa por la construcción". Y con eso, "decía Salazar que sería todo legal". Los vecinos pagaron, las parcelas no se regularizaron nunca y hoy forman parte de Urbanización El Pinto."Calculamos que recaudaron casi 3 millones de euros", precisa esta fuente vinculada a la corporación municipal de Ayuntamiento de

YSiguesLeyendo
adivinad quién muchos años después sigue siendo el alcalde: exacto, Curro Gil, el de Urbanismo con el que Salazar hizo la golfería de la regularización de parcelas a cambio de pasta que nunca regularizó y pasta que nunca devolvió!!! sigue gobernando la PSOE en este municipio!!! Salazar y Gil son unos hijos de la gran puta, pero la gente de este municipio es muy idiota!
alcama
Perfil PSOE
Borgiano
Sociata medio
