Viaje mental en el tiempo: un nuevo caso de hipermnesia autobiográfica (ENG)

Recordar eventos pasados con minuciosidad, revivirlos metódicamente y revivir emociones pasadas: esta es la peculiaridad de las personas con una memoria excepcional de sus propias vidas, conocida como hipermnesia autobiográfica o hipertimesia. Esta fascinante condición aún es poco conocida, y cada nuevo caso contribuye a su comprensión. En un artículo reciente,investigadores del Instituto del Cerebro de París y del Laboratorio de Memoria, Cerebro y Cognición (LMC²) describen la extraordinaria vida mental de una joven de 17 años.

Lutin #1 Lutin
Con 17 años toda su vida la tenía reciente, me hubiera impactado más un tío de cincuenta que recordase los pedos que se tiraba de adolescente.
Malinke #2 Malinke
Y yo no sé lo que hice el martes y estamos a jueves.
De las emociones de muchas, si me acuerdo, pero eso me parece que le pasa a toda la gente.
