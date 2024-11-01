Viaje mental en el tiempo: un nuevo caso de hipermnesia autobiográfica (ENG)

Recordar eventos pasados con minuciosidad, revivirlos metódicamente y revivir emociones pasadas: esta es la peculiaridad de las personas con una memoria excepcional de sus propias vidas, conocida como hipermnesia autobiográfica o hipertimesia. Esta fascinante condición aún es poco conocida, y cada nuevo caso contribuye a su comprensión. En un artículo reciente,investigadores del Instituto del Cerebro de París y del Laboratorio de Memoria, Cerebro y Cognición (LMC²) describen la extraordinaria vida mental de una joven de 17 años.