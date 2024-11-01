edición general
Viaje infernal del ferry “Ciudad de Mahón” entre Algeciras y Ceuta, con destrozos en el garaje

A la una y media de la madrugada, después de tres horas y media de “viaje infernal”, se informó por megafonía que regresaban a Algeciras. Las sillas que no estaban fijadas al suelo “bailaban” de un lado para otro, hubo algunas caídas, vómitos generalizados y fuertes bandazos propios de la situación de mal tiempo. De regreso a Algeciras, sin previsión donde pasar el resto de la noche, los pasajeros que tenían coches se encontraron con un espectáculo desagradable en el garaje, con numerosos daños en los vehículos.

asola33
Naaa! Los de "pesca extrema" están quince días peor.
devilinside
#2 Una temporada de pesca en el Gran Norte tampoco está mal
Virusaco
Pero qué mala previsión la de salir en esas condiciones...

IsraelEstadoGenocida
Tal cual... un capitán a la cola del paro  media
