Viaje infernal del ferry “Ciudad de Mahón” entre Algeciras y Ceuta, con destrozos en el garaje  

A la una y media de la madrugada, después de tres horas y media de “viaje infernal”, se informó por megafonía que regresaban a Algeciras. Las sillas que no estaban fijadas al suelo “bailaban” de un lado para otro, hubo algunas caídas, vómitos generalizados y fuertes bandazos propios de la situación de mal tiempo. De regreso a Algeciras, sin previsión donde pasar el resto de la noche, los pasajeros que tenían coches se encontraron con un espectáculo desagradable en el garaje, con numerosos daños en los vehículos.