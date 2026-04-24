La Vespa, una octogenaria pop que sigue dando vueltas por todo el mundo

Desde su invención en 1946, la icónica 'scooter' del Grupo Piaggio ha derivado en más de 160 modelos y 20 millones de unidades vendidas alrededor del planeta. "¡Parece una avispa!". Esta expresión de sorpresa sonó en el nacimiento, hace ochenta años, de la que sería una de las motocicletas más famosas de la historia, la Vespa, todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada en la cultura popular desde el cine, la música o el arte.