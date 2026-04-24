edición general
4 meneos
58 clics

La Vespa, una octogenaria pop que sigue dando vueltas por todo el mundo

Desde su invención en 1946, la icónica 'scooter' del Grupo Piaggio ha derivado en más de 160 modelos y 20 millones de unidades vendidas alrededor del planeta. "¡Parece una avispa!". Esta expresión de sorpresa sonó en el nacimiento, hace ochenta años, de la que sería una de las motocicletas más famosas de la historia, la Vespa, todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada en la cultura popular desde el cine, la música o el arte.

| etiquetas: vespa , scooter , motos , historia , grupo , icono italiano
4 0 0 K 46 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 46 actualidad
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Buena moto, mejor princesa
2 K 30
josde #2 josde
Una buen scooter, no se le puede llamar motocicleta, fue uno de los grandes medios de transporte en la ciudad, en los últimos 50 años del siglo pasado, junto a otra que fue también icónica, la lambretta que ha tenido peor vida, hoy en día siguen circulando versiones modernas de ellas.
0 K 20
autonomator #3 autonomator
Creo recordar que a la madre del emérito la llamaban así.
0 K 15

menéame