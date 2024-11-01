edición general
La verdadera razón por la que Venezuela importa [ING]

La verdadera razón por la que Venezuela importa [ING]  

Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un estimado de 304 mil millones de barriles. Y hay una gran razón por la que Estados Unidos está tan interesado. El editor de datos y economía de Sky, Ed Conway, explica por qué.

Ah! Yo pensaba que hacían el bloqueo porque luchan por la libertad, pero resulta que es por el petróleo, vaya vaya.
#1 #3 Pues igual que paso en Irak y en Libia, la excusa era acabar con Sadam Hussein porque tenia armas de destruccion +IVA (que por cierto nunca encontraron, era todo una gran mentira) y con Gadafi porque era un dictador peligroso pero en realidad lo unico que querian conseguir los EEUU era el petroleo y el gas natutal.

Y ahora con Venezuela vuelven con mas de lo mismo... Maduro eres dictador peligroso que tiene sometida a Venezuela... hay que acabar con el como sea y como excusa ponen el petroleo y el gas natural.
Así que para protegerse, Venezuela solo necesita asegurarse de que en caso de invasión , todos sus pozos petrolíferos de crudo pesado vuelen por los aires.
¿Reservas de petróleo?

Seguro que necesitan un poco de democracia. {0x1f426}
