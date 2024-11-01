La verdadera razón por la que Venezuela importa [ING]  

Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con un estimado de 304 mil millones de barriles. Y hay una gran razón por la que Estados Unidos está tan interesado. El editor de datos y economía de Sky, Ed Conway, explica por qué.
Y ahora con Venezuela vuelven con mas de lo mismo... Maduro eres dictador peligroso que tiene sometida a Venezuela... hay que acabar con el como sea y como excusa ponen el… » ver todo el comentario
Seguro que necesitan un poco de democracia.