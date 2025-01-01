edición general
La verdadera razón detrás de la crisis inmobiliaria [ENG]

¿Por qué el Reino Unido está en crisis inmobiliaria? Y cómo salir de ella. 00:00 Introducción 01:26 Todas las ciudades del mundo tienen una crisis inmobiliaria 04:00 La vivienda es un activo como las acciones, los bonos y las materias primas 07:40 Los economistas no se dan cuenta de esto 08:40 Por qué suben los precios de la vivienda 11:55 Cómo los ricos hacen subir los precios de la vivienda 14:15 Precios de la vivienda frente a salarios 16:33 ¿Deberíamos simplemente construir más viviendas? 18:33 La desigualdad está remodelando nuestras ciud

crisis inmobiliaria , desigualdad , inflación , grandes fortunas
#5 chavi *
#4 Claro que "funciona" Siempre funciona. Pero el.resultado puede moldearse actuando sobre la oferta, la demanda y sobre el beneficio razonable.
Todo ello al mlsmo tiempo.

De lo que se trata es de que ese funcionamiento beneficie a la mayoría, y no a unos pocos.

De ahí la necesidad de intervención estatal. Los ricos no tienen problema en hacerlo.
Rudolf_Rocker #1 Rudolf_Rocker
Con subtitulos autogenerados en español se entiende todo a la perfección.
#11 Zeremiel
#1 #2 Sigo a Gaty desde hace tiempo, de lo mejor que te puedes encontrar en YouTube, no hay manera de refutación y tiene un lenguaje sencillo para llegar a la mayoría.

Buen envío.
Lorips_ #2 Lorips_
Apesta a que es de esos que busca la ley de la oferta y la demanda en el BOE...
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Ley de oferta y demanda que no es más que otra de las tantas patrañas del liberalismo económico. Cuando un grupo reducido acapara toda una serie de bienes y activos con fines especulativos es un monopolio.
angelitoMagno #4 angelitoMagno *
#3 De patraña nada. Si existe un monopolio que controla la oferta, podrás tenerla "cautiva" para aumentar el ratio de demandantes respecto a la oferta y, como consecuencia de lo mismo, pues aumentaran los precios.

La ley de oferta/demanda funciona. Lo que indica que si hay mas oferta que demanda, pues los precios bajan y si hay más demanda que oferta, pues los precios suben. Lo que está pasando. ¿Quieres bajar precio? Aumenta oferta (construye más), o disminuye demanda (reduce la demanda turística y/o especulativa sobre el mercado inmobiliario)
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#4 Eso es manipular el mercado. El ciudadano de a pie es incapaz de competir con los fondos especulativos de igual a igual. Y aumentar la oferta construyendo más viviendas, cuando estas acaban de nuevo en manos de especuladores, sirve solo para agarbar la situación.
platypu #10 platypu
#4 Que monopolio? De que hablas?
#6 Vamohacalmano
#3 Si y no. El tema de poner precio a una cosa o un servicio es una ciencia y un arte a la vez. En el caso dela vivienda el precio no depende ni del coste de su construcción ni del coste de lo que cuesta llegar a crear esa vivienda (que es un poco diferente al de construcción puro y duro). Pero a su vez tampoco sigue las reglas del valor percibido por el consumidor (lo que creemos que debería costar algo por lo que nos aporta). Los precios suben sin que haya una razón para que suban ya que no…   » ver todo el comentario
#7 Kuruñes3.0 *
#3 Eso que llamas patraña se llama control o poder de la escasez está más visto que el pan de ajo, ya en la época de Malthus, y se lleva gestionando desde los oligopodios desde al menos la prehistoria de forma práctica.
Básicamente logra que paradójicamente tu pùedes si eres capaz de controlar la escasez de obtener un beneficio mayor de una cantidad limitada de un bien o recurso que de una ilimitada.
Igual deberías preguntarte a quien se le hace el caldo gordo manteniendo la oferta.

La verdad es que me asombra ver como algunos os empeñáis en mantener vuestra cosmovisión contra viento y marea.
DrEvil #8 DrEvil
#3 Tras ver el vídeo, que siempre está bien, él argumenta que no es ese el problema.

Hay ley de oferta y demanda. Funciona y no es el principal problema.

Según el vídeo, el problema es que las rentas bajas utilizan gran parte de su en vivir (lo gastan en la economía productiva), mientras que las rentas altas viven con un porcentaje menor. Eso les deja más dinero para invertir, y como no son tontos lo hacen.

Según este hombre, el problema es que hay muchas rentas altas con demasiado dinero…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#3 eso no contradice en absoluto la ley de oferta y demanda. La variable demanda no entiende de número de demandantes sino de unidades demandadas, con mil reclamando una unidad o uno reclamando mil unidades la demanda es la misma.
