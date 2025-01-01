La verdadera razón detrás de la crisis inmobiliaria [ENG]

¿Por qué el Reino Unido está en crisis inmobiliaria? Y cómo salir de ella. 00:00 Introducción 01:26 Todas las ciudades del mundo tienen una crisis inmobiliaria 04:00 La vivienda es un activo como las acciones, los bonos y las materias primas 07:40 Los economistas no se dan cuenta de esto 08:40 Por qué suben los precios de la vivienda 11:55 Cómo los ricos hacen subir los precios de la vivienda 14:15 Precios de la vivienda frente a salarios 16:33 ¿Deberíamos simplemente construir más viviendas? 18:33 La desigualdad está remodelando nuestras ciud
| etiquetas: crisis inmobiliaria , desigualdad , inflación , grandes fortunas
Todo ello al mlsmo tiempo.
De lo que se trata es de que ese funcionamiento beneficie a la mayoría, y no a unos pocos.
De ahí la necesidad de intervención estatal. Los ricos no tienen problema en hacerlo.
Buen envío.
La ley de oferta/demanda funciona. Lo que indica que si hay mas oferta que demanda, pues los precios bajan y si hay más demanda que oferta, pues los precios suben. Lo que está pasando. ¿Quieres bajar precio? Aumenta oferta (construye más), o disminuye demanda (reduce la demanda turística y/o especulativa sobre el mercado inmobiliario)
Básicamente logra que paradójicamente tu pùedes si eres capaz de controlar la escasez de obtener un beneficio mayor de una cantidad limitada de un bien o recurso que de una ilimitada.
Igual deberías preguntarte a quien se le hace el caldo gordo manteniendo la oferta.
La verdad es que me asombra ver como algunos os empeñáis en mantener vuestra cosmovisión contra viento y marea.
Hay ley de oferta y demanda. Funciona y no es el principal problema.
Según el vídeo, el problema es que las rentas bajas utilizan gran parte de su en vivir (lo gastan en la economía productiva), mientras que las rentas altas viven con un porcentaje menor. Eso les deja más dinero para invertir, y como no son tontos lo hacen.
Según este hombre, el problema es que hay muchas rentas altas con demasiado dinero… » ver todo el comentario