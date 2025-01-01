La verdadera razón detrás de la crisis inmobiliaria [ENG]

¿Por qué el Reino Unido está en crisis inmobiliaria? Y cómo salir de ella. 00:00 Introducción 01:26 Todas las ciudades del mundo tienen una crisis inmobiliaria 04:00 La vivienda es un activo como las acciones, los bonos y las materias primas 07:40 Los economistas no se dan cuenta de esto 08:40 Por qué suben los precios de la vivienda 11:55 Cómo los ricos hacen subir los precios de la vivienda 14:15 Precios de la vivienda frente a salarios 16:33 ¿Deberíamos simplemente construir más viviendas? 18:33 La desigualdad está remodelando nuestras ciud