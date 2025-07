La verdadera razón de la crisis de vivienda (Gary Stevenson) [ENG]  

La crisis de vivienda es global; pasa en todas las grandes ciudades del mundo, desde Londres hasta Rio de Janeiro. Un problema global necesita una solución global. El problema ni lo causa ni lo puede resolver un alcalde, aunque casi todos pensamos que el problema afecta en particular a nuestra ciudad y que nuestros politicos locales lo podrían resolver. El simplista mantra "construye mas" no tiene en cuenta que para construir necesitas recursos: suelo, mano de obra, maquinaria, etc, que no esta disponible para construir vivienda barata.