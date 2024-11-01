La verdadera historia de la familia Von Trapp que inspiró la película "La novicia rebelde", contada por el último hijo que sigue con vida

En las montañas verdes de Salzburgo, en Austria, hace 60 años una novicia llamada María conquistaba con su encantadora voz los corazones de millones de amantes del cine. La película "La novicia rebelde" (The Sound of Music), producida y dirigida por Robert Wise e interpretada por la actriz Julie Andrews, logró en 1966 el Oscar a la Mejor Película del año.El filme se originó a partir de la autobiografía de María von Trapp publicada en 1949. Primero fue adaptada en una película alemana, luego convertida en un musical de Broadway y finalmente...