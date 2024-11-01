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La verdad sobre la industria de la energía verde en China (Sabine Hossenfelder, Doctora en física).

La verdad sobre la industria de la energía verde en China (Sabine Hossenfelder, Doctora en física).  

El video analiza la dualidad de la industria energética en China: por un lado, lidera la adopción de renovables, pero por otro, bate récords en construcción de plantas de carbón. Sabine aclara que la capacidad instalada no equivale a la energía generada real, pues el viento y solar son intermitentes. China apuesta por un mix de renovables, carbón y nuclear para asegurar su crecimiento tecnológico, demostrando que las renovables por sí solas aún no bastan para cubrir las enormes necesidades de un país como este.

| etiquetas: china , energía , renovables , carbón
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4 comentarios
4 1 1 K 43 ciencia
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Lo que está consiguiendo China es cubrir la mayor parte del incremento de la demanda de energía con renovables y nuclear, pero aún necesita construir más centrales de carbón  media
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
OK, muy bien. Pero al contrario de la industria occidental, que se ha puesto en pie de guerra, presionando a gobiernos, financiando a negacionistas climáticos, y a difundor desinformación. En China han identificado el problema que suponen los recursos limitados y la contaminación, y se han puesto en marcha para buscar una solución.
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#3 silzul
#2 ¿La solución es tener estándares de contaminación e impacto ambiental inferiores en emisiones/impactos a los europeos?

Porque muchos de los proyectos industriales que se realizan en China serían impensables de realizar por pura imposibilidad legal y el alto rechazo social...
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 No es algo que vaya a ocurrir de un día a otro, pero hay que ser muy ciego para no ver el empeño de China en reducir la dependencia de combustibles fósiles.
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menéame