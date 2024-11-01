La verdad sobre la industria de la energía verde en China (Sabine Hossenfelder, Doctora en física).  

El video analiza la dualidad de la industria energética en China: por un lado, lidera la adopción de renovables, pero por otro, bate récords en construcción de plantas de carbón. Sabine aclara que la capacidad instalada no equivale a la energía generada real, pues el viento y solar son intermitentes. China apuesta por un mix de renovables, carbón y nuclear para asegurar su crecimiento tecnológico, demostrando que las renovables por sí solas aún no bastan para cubrir las enormes necesidades de un país como este.