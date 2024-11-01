La verdad de lo que se paga en España en la factura de la luz: del mercado mayorista al precio final

Hay que diferenciar entre el mercado mayorista de electricidad, también conocido como 'pool' a lo que es el precio final que se paga en España en comparación con el resto de países europeos. Coger un momento exacto, una hora o incluso un sólo día en el que ello suceda para poder argumentar que se paga la electricidad más barata. A eso los anglosajones lo llaman hacer cherry picking. Además de la subasta diaria están los 6 los intradiarios, los servicios de ajuste o regulación secundaria y terciaria, y después las restricciones técnicas.