La verdad de la luz en España: de cómo tener una electricidad "barata" para pagar una de las facturas más caras

España ha tenido este 2025 el quinto precio de la electricidad mayorista más barato de toda Europa, sólo por detrás de Finlandia, Suecia, Noruega, Francia y Portugal. Este quinto puesto de España con la electricidad más barata no consigue que los consumidores españoles paguen el precio final en sus facturas de la luz en la misma posición. Sino más bien todo lo contrario. Los hogares españoles con consumos entre 2.500 y 5.000 kWh, pagan la novena factura de la luz más cara de Europa, incluso por encima de la portuguesa y de la media de la UE
Es una maravilla poder tirar siempre de la herencia recibida, aun después de 8 años de gobierno.
he dicho yo que tengan pérdidas?
He dicho que si nacionalizas Y BAJAS PRECIOS habrá pérdidas,’pero al ser empresa pública, nos las comeremos todos. Como ocurre con toda empresa pública monopolística
Tanto Felipe González como Aznar pusieron a la venta mediante OPV (operación pública de venta) una empresa, Endesa, a precio de cotización en bolsa que compramos los ciudadanos.
En todas las OPV tenían preferencia el tramo minoritario, los ciudadanos frente a los grandes paquetes, si no compraste es porque no quisiste.
Resumiendo tus mentiras:
- No se regaló nada, se vendió a precio de mercado.
- Sólo se vendió una empresa eléctrica.
- Fue para todo el que quiso comprar
#4 Es un número, por eso ignora para que no le desmonten sus bulos
que mucha gente no sabe ni lo que paga