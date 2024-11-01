La verdad de la luz en España: de cómo tener una electricidad "barata" para pagar una de las facturas más caras

España ha tenido este 2025 el quinto precio de la electricidad mayorista más barato de toda Europa, sólo por detrás de Finlandia, Suecia, Noruega, Francia y Portugal. Este quinto puesto de España con la electricidad más barata no consigue que los consumidores españoles paguen el precio final en sus facturas de la luz en la misma posición. Sino más bien todo lo contrario. Los hogares españoles con consumos entre 2.500 y 5.000 kWh, pagan la novena factura de la luz más cara de Europa, incluso por encima de la portuguesa y de la media de la UE