edición general
9 meneos
17 clics
El verano en el que el público decidirá si el boicot a los festivales de KKR va más allá del gesto

El verano en el que el público decidirá si el boicot a los festivales de KKR va más allá del gesto

Ahora que los espectadores saben qué festivales pertenecen al fondo de inversión con intereses en los territorios ocupados palestinos, ¿comprarán igualmente los abonos y entradas?

| etiquetas: festivales , kkr , palestina , boicot
7 2 0 K 101 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 101 actualidad
porquiño #2 porquiño
Yo no pille entrada por primera vez en muuuuuchos años.
2 K 32
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Bla Bla Bla Mucho cancelar a los artistas que no renuncian a participar en el festival (que es su sustento, porque de Spotify, CDs y tal cobran una mierda) y luego vamos a llenar esos festivales como auténticas manadas.
0 K 10
#1 Eukherio
Yo apostaría a que no. Ya hubo hace unos años una minicrisis con los festivales, porque crearon tantos que no había manera de que la gente se interesase. Ahora son el evento veraniego de referencia para muchos, con lo que no creo que cambien el hábito. Si se plantan muchos artistas y el cartel da algo de pena igual, pero no sería por boicot.
0 K 8

menéame